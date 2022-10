Song-Tindern mit VIZE: Geheime Songs, Tokio Hotel Fans und Erfolg mit Capital Bra

„Hey VIZE, wie viele Songs wollt ihr in den Charts haben?“ VIZE: „Ja.“ Ungefähr so lässt sich grade beschreiben, an wie vielen Hits VIZE mitgearbeitet haben. Vitali von VIZE ist also der perfekte Kandidat fürs Song-Tindern. Und das macht er da, wo er die meiste Zeit verbringt: im Studio in Berlin. Johannes, das zweite Mitglied von Musikprojekt VIZE, ist aus Corona-Gründen übrigens nicht mit dabei. Dafür aber Songs von Tokio Hotel, Mia Julia oder auch Justin Bieber. Und ein paar Offenbarungen gibt es auch. Vitali erzählt, warum er sein erstes Konzert erst mit 33 besucht hat, warum er ein schlechter Versicherungsmakler war und dass es bald einen VIZE / Linkin Park Song geben wird. Ach so: Und Sänger Wincent Weiss ist wohl ein klein bisschen Ballermann-süchtig…