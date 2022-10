Bei diesem Musik-Interview muss sich dein Star entscheiden: Liebt er einen Song oder hasst er ihn? Durch die Entscheidung verrät er überraschend private Dinge über sich.

BATSCH! Ungefähr so muss es geklungen haben, als Monet192 von seiner Mutter mit 18 eine gescheuert bekommen hat. Da hat er ihr nämlich gebeichtet, dass er dann doch nicht soooo oft zum ziemlich teuren Klavierunterricht gegangen ist. Ansonsten ist seine Mutter aber ein, Zitat, „Goldesel“. Sie berät ihn nämlich ziemlich erfolgreich bei anstehenden Songveröffentlichungen.

Schon gesehen? Song-Tindern mit Phil Laude und Pesh

Im Song-Tindern sprechen wir mit Monet192 außerdem über die große Hilfsbereitschaft von Dardan, ein ganz klein wenig Hass auf The Weeknd und wieso das Warten auf das „Corona-Ende“ so ist, wie das Warten auf Weihnachtsgeschenke.

Corona ist auch eine Chance. Die Leute müssen länger warten, bis sie dich live sehen können. Umso mehr ist die Freude da, wenn es so weit ist. Das ist ein bisschen, wie das Warten aufs Weihnachtsgeschenk.

❌Hier sind alle Songs, die Monet192 getindert hat 💚

2:00 Modjo – Lady (Hear me tonight)

4:43 Loredana – Angst

9:25 Manu Chao – Me Gustas Tu

13:00 The Weeknd – Blinding Lights

17:17 Marteria, Yasha, Miss Platnum – Lila Wolken

21:02 Otis Redding – Cigarettes and Coffee

23:34 Baschi – Wenn dWält 1986

Das komplette Song-Tindern mit Monet192 checkst Du oben im Video. 👆🏼

Hier gibt es alle Folgen Song-Tindern zum Durchsuchten

Wenn die Stars nach rechts wischen, gefällt ihnen der Song, wenn sie nach links wischen, ist er durchgefallen. Das ist das Prinzip. Und immer gibt es noch interessante Geschichten dazu.