Im Song-Tindern Interview erzählt uns Sängerin Rola, warum Disneysongs immer gehen und warum sie sonntags gerne in die Kirche geht.

Der Glaube spielt im Leben von Rola eine besondere Rolle. Ihren ersten richtigen Auftritt hatte Rola deswegen auch in einem Gottesdienst an Weihnachten - und war hinterher mächtig stolz!

Rola spricht mit uns über ihre multikulturelle Herkunft

In Ghana bin ich sogar die Weiße.

Geboren in Ghana und aufgewachsen in Frankfurt - Rola steht immer ein bisschen zwischen zwei Stühlen. In Deutschland wird sie gefragt, wo sie „wirklich“ herkommt, in Ghana ist sie die Europäerin oder sogar „die Weiße“.

Diese Musik ist für Rola ein No-Go!

Für Alicia Keys und UB40 gibt es im Song-Tindern von Rola grüne Herzen, AnnenMayKantereit bekommen für „Marie“ aber ein rotes ❌. Was Rola schon beim Wischen wieder ein bisschen leid tut. Eigentlich möchte sie gar nicht gemein sein.

Hier sind alle Songs, die Rola getindert hat:

Alicia Keys – Butterflies

AnnenMayKantereit – Marie

UB40 – Kingston Town

Die Roten Rosen – Stille Nacht

Pocahontas Disneysoundtrack – Farbenspiel Des Winds

SAM – Da wo du herkommst

Monrose – Hot Summer

Das komplette Song-Tindern mit Rola checkst Du oben im Video 👆

Und wer weiter suchten will: Hier lang zu allen Song-Tindern Interviews!