Hier sind alle Songs, die die Antilopen Gang getindert hat

1:57 Die Toten Hosen feat. Fab Five Freddy – Hip Hop Bommi Bop

4:35 Metallica – Sad but True

6:30 Finch Asozial – Abfahrt

10:15 Mac Miller – Good News

14:37 Groundation – Babylon Rule Dem

17:00 Dynamite Deluxe – Grüne Brille

20:09 Juju x Loredana – Kein Wort

23:00 Daniel in der Löwengrube