Kleiner Tipp vorab, wenn ihr nach dem passenden Geschenk für YUNGBLUD sucht: Nehmt keine Oboe. Mit der würde er euch vermutlich verprügeln. Im Song-Tindern mit YUNGBLUD lösen drei Oboen und ein Beethoven Stück eine kleine Panikattacke aus. Aber es ist alles wieder gut.

Natürlich gibt es aber auch genügend Glücksmomente und dicke Likes. Zum Beispiel für die Arctic Monkeys, Ariana Grande und die Foo Fighters. Dave Grohl mag übrigens den Mund von YUNGBLUD besonders gerne.

Im Song-Tindern klären wir außerdem, wie YUNGBLUD ein Klassentreffen mit den Leuten von früher finden würde, ob er sich eine Karriere in der Politik vorstellen könnte und ob er als alter Mann dann irgendwann auch über die Musik der jungen Leute lästern würde. Und wir hören den Song „Hazy Taxi“. Aber da seht ihr am besten selbst, was passiert...

Das komplette Song-Tindern mit YUNGBLUD checkst Du oben im Video.

