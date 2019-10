Bausa haut mit seinem Musikvideo zu "Was du Liebe nennst" ordentlich auf den Putz und zeigt wie er 40.000 Euro sinnlos ausgibt. Aber was würde ein Kirchenchor zu Bausas Video sagen?!

Die ersten Reaktionen der Kirchenchor Sänger und Sängerinnen auf Bausas mega Hit "Was du Liebe nennst" waren... eher durchwachsen. Von Kopfschütteln, über strenge Blicke bis hin zur Verwirrung war alles dabei.

Die Musik konnte überzeugen - Bausa leider nicht so sehr

Vor allem Bausas "ungepflegtes" Aussehen machte den Sängerinnen zu schaffen. Auch auf seine Zunge hätten sie verzichten können. Seine Stimme konnte dagegen schon eher punkten!

Er ist nicht so laut, er ist einfühlsam und man kann ihn gut hören! Kirchenchorsängerin aus Speyer

Die Kommentare zum Songtext: Was ist das für eine Sprache?!

Die Kirchenchorsänger hatten einige Fragen zu den Ausdrücken in Was du Liebe nennst: "Spoteif, stark Hennessy..", "Was ist ein Jib?", "Was heißt das: Drake-Song?" - bis dann zusammenfassend gesagt werden konnte: "Das ist nicht unsere Sprache."

Was die Kirchenchorsänger und Sängerinnen noch so zu Bausas Was du Liebe nennst sagen, kannst du oben in dem Video auschecken.

Das sagt der Kirchenchor zu Olexesh und Magisch!