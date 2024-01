Das Leben von Sido in der Timeline

Eine komplette Darstellung der letzten 30 Jahre Deutschrap würde leider den Rahmen dieser Timeline sprengen, deshalb hier einige ausgewählte Meilensteine dieser vielfältigen Bewegung.

Angefangen hat alles in den späten 80er-Jahren mit den "Fantastischen Vier" bis Anfang der 90er dann sogar Deutschrap in die Charts gekommen ist. Spätestens seit dem ersten Fernseh-Magazin über HipHop war dann der Weg in den Mainstream nicht mehr weit.