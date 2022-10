"Magisch, magisch, du bist so magisch!" - Olexesh hat mit Magisch einen der heftigsten Ohrwürmer der letzten Zeit rausgehauen. Aber findet ein Kirchenchor seinen Track genauso magisch wie wir?

Ein leicht bekleidetes Model, Hong Kong und eine Hook, die krass im Ohr bleibt - Magisch ist zurzeit kaum aus dem Radioprogramm wegzudenken. Aber was würde eigentlich ein Kirchenchor zum Video und zum Song sagen? Wir haben sechs mutige Kirchenchorsänger und Sängerinnen aus der Dreifaltigkeitskirche in Speyer und aus dem Kirchenchor Herz-Jesu Varnhalt eingeladen und geschaut was passiert, wenn wir ihnen einfach mal Olexeshs Track zeigen.

Die ersten Reaktionen zu Olexeshs Video: gar nicht so magisch!

Die Sänger und Sängerinnen hatten... sagen wir es mal so: gemischte Reaktionen. "Die Typen wären mir zu brutal!" oder "Das ist frauenfeindlich!", waren einige Reaktionen auf Olexeshs Video. Die Musik konnte da dann doch eher überzeugen:

Wenn ich auf meinem Balkon bin und die Blumen umtopfe, kann ich das auch mal hören!

Und die Lyrics? Das sagen die Kirchenchorsänger zum Songtext:

Bei den Lyrics von Olexeshs Magisch gab es wilde Spekulationen: Von "Das ist religiös gedacht!", bis hin zu "Da ist Sex drin", ist alles dabei. "Das ist die Unbeschwertheit der Jugend!" - Eins ist sicher: Kirchenchormitglieder können ihre Emotionen schön verpacken!

Wie die Kirchenchorsänger reagieren, während sie zum ersten mal das Video von Olexeshs Magisch sehen, checkst du oben im Video!

Hier kommst du zum Interview mit Miami Yacine!