Portugal. The Man im Interview: "Einfach nur pure Liebe für Casper!"

Bassist Zachary Carothers und Gittarist Eric Howk von Portugal. The Man waren zu Gast zum Interview bei Vivian in DASDING Play. Die Jungs kommen ursprünglich aus Alaska und erzählen von ihrer Zeit dort und der schwierigen Anfangsphase der Band Anfang der 2000er. Heute feiert Portugal. The Man große Erfolge auf der ganzen Welt und auch in Deutschland sind sie nicht erst seit ihrem Hit im Sommer "Feel It Still" eine echte Größe.