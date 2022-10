Scratched vs. Song-Tindern. Wie gut kennt ihr eure Stars?

Der Onkel welcher Sängerin ist Deutscher Botschafter in Frankreich? Welcher Rapper hat mal als Bäcker gearbeitet? Und welcher Star hat jahrelang Frisbee gespielt?

Na, kannst du eine dieser Fragen beantworten? Falls nein, nicht schlimm. Unsere DASDING-Moderatoren Walerija und Johannes, die ihr von unseren Formaten Scratched und Song-Tindern kennt, sind auch richtig ins Schwitzen gekommen. Dabei hatten sie alle Künstler und Künstlerinnen schon einmal im Interview!

Wir haben ihnen ein paar Facts zu den Stars genannt und sie mussten erraten, um wen es geht. Lust bekommen mitzuraten? Dann schau dir das Video an und erfahre vielleicht noch etwas neues über deine Stars. Außerdem erwartet den Verlierer der beiden am Ende eine Strafe, bei der du in den Kommentaren gerne mitbestimmen darfst! 😉

