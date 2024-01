Das Lied kenn ich doch! Alte Songs neu aufgelegt

Es gibt Songs, bei denen denkt man sich sofort “Den hab ich doch schon mal irgendwo gehört!” und es gibt Songs, die gab es schon mal und man weiß gar nicht, dass sie neu aufgelegt wurden.

In vielen aktuellen Tracks steckt ein bisschen Staub aus der Vergangenheit. Im Moment sind besonders Neuauflagen von Songs aus den 90ern beliebt. Auch David Guetta hat sich an einen fast vergessenen Song gewagt.

Er hat sich den Schmusesong "Would I Lie To You" von Charles & Eddie gekrallt und neu aufpoliert. Es gibt aber noch mehr Beispiele: Auch der R&B Klassiker "No Diggity" von Blackstreet wurde gecovert. Die Niederländer von Campsite Dream haben sich den Song aus den 90ern geschnappt und daraus eine ziemlich coole Nummer gemacht. Und auch der belgische DJ und Producer Lost Frequencies hat einen alten Song aus der Kiste geholt. Er macht aus Haddaways "What Is Love" seine eigene Version.Check jetzt, wie die Originale zu den aktuellen Remixen und Covern klingen!