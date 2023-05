6 Lieder für Weihnachten, die dich garantiert nicht abfucken

Auf jedem Weihnachtsmarkt, in jeder Xmas-Playlist und bei Mama in der Küche: "Last Christmas" von Wham! wird dir auch diese Weihnachten wieder versauen. Wir verhindern das!

Umso näher wir Weihnachten kommen, desto öfter läuft auch "Last Christmas" von Wham!. Entweder man feiert's oder möchte sich gerne alleine mit acht Kilo Schokoweihnachtsmännern im Keller einschließen, um diesen Song nicht mehr hören zu müssen. Damit du nicht schon vor Weihnachten vier Kilo zulegst, haben wir Lieder für die Weihnachtszeit rausgesucht, die dir die Stimmung nicht versauen.

1️⃣ Shawn Mendes - Mercy (Acoustic Guitar)

Deine kleine Schwester, deine Mama und natürlich du selbst findest Shawn Mendes total sweet. Die Akustikversion von Mercy ist darum perfekt für die Fahrt mit Mama zum Einkaufen oder im Hintergrund bei der Bescherung. 😍

2️⃣ Kygo, Justin Jesso, Bergen Philharmonic Orchestra - Stargazing

Was passt besser zu Weihnachten als Wham mit "Last Christmas"? Richtig: Nicht "Last Christmas", sondern eine Orchester-Version von Stargazing. Episch, Epischer, Kygo und Justin Jesso mit Orchester. Da kommen auch bei Opa wieder die Erinnerungen von Mozarts erster Welttournee hoch - natürlich ist seine Hüfte beim Stagediven kaputt gegangen. 👴🤘

3️⃣ Two Worlds - Wrecking Ball (Miley Cyrus Acoustic-Cover)

Von Oma gab's wieder nur Socken? Von der Tante nur 10€? Entspannt den Frust über semi-geile Geschenke loswerden, geht am besten mit einer Akustik-Coverversion von Miley Cyrus' Wrecking Ball.

Geht auch immer: Der DASDING Chillout Webchannel!

4️⃣ Oh Wonder - Crazy In Love (BBC Session)

Weihnachten ist das Fest der Liebe. Crazy In Love ist dafür der passende Soundtrack. Etwas besinnlicher wird's mit dem Akustik-Cover von Oh Wonder. Perfekter Song, um dem Freund einen Knutscher aufzudrücken... oder Oma. 😘

5️⃣ Ed Sheeran - Perfect (Acoustic)

Natürlich darf ein Typ in einer besinnlichen Weihnachts-Playlist nicht fehlen: Ed Sheeran! Den kennen Opa und Oma noch von der Hochzeit deiner Cousine, Mama hätte ihn sowieso gerne als Schwiegersohn und du schmilzt bei seiner Stimme auch dahin. Unser Versprechen: "Perfect" als Akustik ist perfect für Weihnachten.

6️⃣ Foo Fighters - Everlong (Acoustic)

Du hast noch nichtmal die Schuhe ausgezogen und schon werden die Geschichten ausgepackt, wie schlimm du als Kind warst oder was für peinliche Bilder es von dir gibt. Ja, Weihnachten ist auch die Zeit, in der man viel in Erinnerungen schwelgt. Dazu passt kein Song besser als ein Klassiker von den Foo Fighters: Everlong als Akustik. Da kann auch Papa nach seinem dritten Bier laut mitgröhlen.

Hier ist deine ultimative Weihnachtsplaylist

Natürlich lassen wir dich nicht mit sechs Songs alleine. Du kannst dieses Jahr die Musikauswahl beim Weihnachtsfest übernehmen und musst nur unsere "DASDING Acoustic Christmas"-Playlist anschmeißen. Du happy, Mama happy, alle happy - und kein "Last Christmas"!