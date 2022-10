TRETTMANN - WAS WISSEN DEINE ELTERN ÜBER IHN?

Schon mal deine Eltern und Großeltern mit Autotune gehört? Nein? Dann aber flott das neue Straßenquiz mit Trettmann schauen!

Eine Portion Trettmann-Wissen gehört im Deutschrap mittlerweile zur Standard-Ausstattung. Wem Trettmann im Jahr 2020 noch kein Begriff ist, der lebt entweder unter einem Stein, oder hat die letzten zwei Jahre in Sachen Rap einfach mal weggehört. Doch wie gut kennen in deine Eltern und Großeltern?

Warum Trettmann ein Raver ist

Dieses Mal wird nicht nur Trettmann Standard-Wissen abgefragt – nein – wir laden ein zu ein wenig Kitschkrieg Karaoke.

Hier bitteschön, Ein Bild von mir, nur für euch.

Was der gute Trettmann in seinen 46 Jahren so alles für Jobs hatte, wieso er früher Rastas getragen hat und welchen Kummer ihm Felix Brummer bereitet hat. Das alles erfahrt ihr oben in unserem neuen Straßenquiz. 👆