Sido - Früher vs. Heute

Warum kann Sido heute seine alten Songs, wie „Mein Block“, nicht mehr hören? Und wieso ist er heute verheiratet, obwohl er noch 2008/2009 gesagt hat, „Heiraten ist für mich Unsinn!“? Das erfahrt ihr im DASDING Interview-Check.

Sido hat von allen deutschen Rap-Stars in den letzten Jahren vielleicht die krasseste Verwandlung durchgemacht.

Mitte der 2000er macht er den Straßen-Rap in Deutschland groß und rappt Texte wie „Ich bin all das, wovor deine Eltern dich immer gewarnt haben!“ Circa 10 Jahre später sitzt er mit Vollbart und Hipster-Brille auf unserer Interview-Couch und kritisiert wortgewandt unsere Konsumgesellschaft oder übermächtige Medienunternehmen.

Im DASDING Interview-Check mit Sido – oder „Siggi“, wie ihn seine Freunde nennen – schauen wir uns an, was Sido ganz am Anfang seiner Karriere so gesagt und gedacht hat und welche Ansichten und Meinungen er heute hat.

Eine Sache wird schnell klar: alle Fans, die sich den „alten“ Bad Boy-Sido zurückwünschen, muss er leider enttäuschen. Den gibt’s nämlich nicht mehr.