Liebe Leute, wir hatten es euch versprochen: Die Antilopen Gang trennt euch. Da Corona gerade alles verkompliziert und wir nicht gemeinsam an einem Ort sein können, hat es etwas länger gedauert, aber nun geht es los. Als erstes beenden @koljahkolerikah und @panikpanzer die Beziehung von Til und Domenic. Hurra! Alle, die unglücklich in ihren Beziehungen verharren, können uns noch immer eine Email an trenndich@antilopengang.de schreiben und vielleicht trennen wir auch euch. Die Spatzen pfeifen es längst von den Dächern: Unsere aktuelle Single „Trenn dich“ ist der Frühlings-, aber auch Herbsthit 2020, alle Links in der Bio! #trenndich #abbruchabbruch