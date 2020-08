1 Song. 1 Bild. #1. Model in Tokio. Ich werde dauernd gefragt, ob die Geschichten auf meinem Album mir wirklich passiert sind. Ich wundere mich immer über die Frage. Ja. Natürlich. Wie sollte ich das denn sonst so detailliert erzählen? Ich denke, das beste ist, ich zeige einfach die dazugehörigen Bilder. Das war im Herbst 2010 auf der Tokio Fashion Week. Ich wurde damals von der Straße dafür weggecastet. Die ganze Geschichte erzähle auf dem Song "Model in Tokio" auf meinen neuen Album MILLENNIUM. PS: Nein. Ich hatte kein Herionproblem zu der Zeit. Auch wenn es so aussieht