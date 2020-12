In dieser Scratched @ Home Folge spricht Walerija mit zwei der vier Jungs der Indie-Band Jeremias. Kennst du noch nicht? Dann lernst du sie jetzt durch ihre Songs kennen.

Frontsänger Jeremias und Bassist Benny gehen zusammen die Worte durch, die sie am häufigsten auf ihren Songs singen. Aus diesen Worten werden in diesem Interview Fragen:

Wie können sie gerade ihre jeweils andere "Welt" als Studenten, Hausmeister oder Nachhilfelehrer mit der Band vereinen? Wie ist es so, sich in der eigenen Musik komplett "fallen" zu lassen und so angreifbar zu machen? Und was fällt ihnen momentan gar nicht so "leicht"?

Was ist Scratched? 💿 Bei Scratched wird der Songtext zum Interview und die Stars bestimmen, welche Frage sie wann beantworten! Sie kratzen die Worte frei, die am meisten in ihren Songs vorkommen. Und zu jedem Wort gibt es eine Frage!

Bei der letzten Frage, muss Frontmann Jeremias gar nicht lange überlegen. "Ehrlich zu sich zu sein" kam wie aus der Pistole geschossen. Während er sich an einen unbeschwerten Moment an der Ostsee mit seinen Freunden erinnert, sagt er:

Ich glaube viele belügen sich mit der Lebensform, die sie leben. […] Viele lügen sich eine materialistische Welt zurecht und halten an Sachen fest, an denen sie gar nicht festhalten müssten, aber das wollen.

Jerememes - Memes über Jeremias

Es gibt ganze Memeseiten über die Band, die Jeremias und Benny natürlich auch schon kennen. Als im Interview dieses Bild gezeigt wird, müssen sie zuerst über Bennys Frisur schmunzeln. Dann sehen sie sich den Text genauer an. Die Band wird hier als Familie dargestellt und witzigerweise ist das gar nicht so weit weg von der Realität.

Im Interview verraten sie, wann es bei ihnen in der Band das erste mal so richtig "klick" gemacht hat und wieso sie das, was sie aktuell haben, nicht für selbstverständlich nehmen.

