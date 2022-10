auf Whatsapp teilen

auf Facebook teilen

auf Twitter teilen

auf Telegram teilen

auf Facebook Messenger teilen

auf Link kopieren teilen

Kaum einer ist so ansteckend mit seiner positiven Art wie Bosse und das hört man auch in seinen Songs. Der perfekte Kandidat für die Lyrics-Box. Walerija spricht mit Bosse über die Worte, die er am häufigsten in seiner Musik verwendet.