Macklemore bereut es, seit kurzem nur Fisch zu essen, hat eine neue Leidenschaft für sich entdeckt und will, dass du eine Sache über ihn weißt. Walerija hat Macklemore mit der Lyrics-Box besucht und mit ihm über die Worte in seinen Songtexten und sein aktuelles Leben gesprochen.

Aus den Worten, die Macklemore in seinen Songs verwendet werden Fragen. Kleiner Spoiler: Während des Interviews wird Macklemore klar: Die Worte, die er am häufigsten verwendet, findet er selbst etwas schwach.

So bunt war Macklemores Auftritt beim Southside

Wie leidenschaftlich macht Macklemore derzeit überhaupt Musik? Immerhin ist das letzte Album einige Jahre her. An welchen komischen Moment auf der Bühne will er eigentlich gar nicht mehr denken? Und wenn er zurück schaut: Welchen Song, den er geschrieben hat, findet Macklemore besonders wichtig? Im Interview erzählt er von seiner aktuellen Gefühlslage.

Macklemore und seine Kinder:

Wenn man durch Macklemores Feed scrollt, merkt man schnell, wo sein Fokus derzeit liegt: Neben dem Golfen sind das auch seine zwei Töchter. Im Interview verrät er, dass er wahrscheinlich zu 80% ausgeglichen ist. Da ist also noch Luft nach oben!

Just trying to stay balanced

Macklemore spricht offen über seinen Kampf mit der Alkohol- und Drogensucht

Keine leichte Vergangenheit hat Macklemore hinter sich. Immerhin hat er mit seiner Alkohol- und Drogensucht zu kämpfen. Und das anscheinend bis heute. Selbst am Tag des Interviews hat er mit sich selbst darum gekämpft, ob er seinen Sponsor aus der Selbsthilfegruppe anrufen soll, oder nicht. Ob er es getan hat, findest du im Interview heraus.

Das Best-Of seines Southside Gigs nochmal zum Nachschauen

Schau dir das Interview an, wenn du herausfinden willst, welchen verrückten und unausgesprochenen Deal er mit seinen Zuschauern während seines Auftrittes macht!

Was ist Scratched? 💿 Bei Scratched wird der Songtext zum Interview und die Stars bestimmen, welche Frage sie wann beantworten! Sie kratzen die Worte frei, die am meisten in ihren Songs vorkommen. Und zu jedem Wort gibt es eine Frage!

Check hier noch mehr Scratched-Interviews aus, mit Stars wie Billie Eilish, Twenty One Pilots oder Lena