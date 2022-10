Walerija spricht mit OK Kid über Worte aus ihren Songs und findet einiges über sie heraus: Wer kann nicht rappen? Wer ist nah am Meer gebaut? Und was sagen sie zum Elefanten-Klo?

In Scratched werden die Worte, die häufig in den Songs von OK Kid vorkommen, zu Fragen. Im Interview findest du heraus, was sie bei dem Dreh zu "Lügenhits" extrem überrascht hat, wie OK Kid mit kritischen Stimmen der Fans zu ihrer Musik umgehen, oder ob sie auf Clickbait-Titel reinfallen.

OK Kid geht nach ihrem neuen Album "Sensation" erstmal in den Wald

Wir sind im Wald angekommen. Hier gibt's Bäume🌲🌳 1 Woche machen wir jetzt Musik. Vielleicht wird Geil oder nicht so Geil... wer weiß schon 🙃 Fangen mit nichts an und schauen wo es hingeht. Kamerakind @hirschfeldfilm begleitet uns. Morgen dann schon erstes Update. Wünscht uns Glück 🐬🐬🐬 #woodkids #boysinthewood

Auch wenn es mit dem Wald an sich nicht so viel zu tun hat - OK Kid haben Bock auf DIY-Musik. Ohne Schnick-Schnack und ohne viel Aufwand. Im Interview erzählen sie wie die Erfahrung im Wald für sie war.

Ein OK Kid kann nicht rappen und macht die anderen wütend

Mit "Wut lass nach" zeigen OK Kid, dass sie ihre Wut auch gut in musikalische Form packen können. Im Interview verraten sie aber, wieso sie vor kurzem auf ein OK Kid besonders wütend waren: Weil einer von ihnen nicht rappen wollte und konnte. Aber das ist noch nicht der ganze Grund. Was da genau los war? Klick dich oben in das Video rein und finde es heraus. 👆

OK Kid waren auch schon mal zum Song-Tindern da!