YUNGBLUD ist ein 22-jähriger Brite, der der Rockstar der 2020-Generation sein will. Voller Stolz trägt er Make-up und Röcke, auch wenn es gefährlich werden kann, weil ihn Leute bedrohen. Stört ihn allerdings nicht. Weil YUNGBLUD eben so ist, wie er sein will und es für niemanden ändern wird.