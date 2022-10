Song-Tindern: Best of Likes

Es gibt genug Hass auf der Welt: Bei diesem Song-Tindern verteilen die Stars jede Menge Likes und Herzen.

Lea liebt Toto, Charli XCX die Vengaboys! Casper kommt bei Mr. Vegas ins Schwärmen und Summer Cem ist ziemlich beeindruckt von Phil Collins. MØ fängt bei Destiny’s Child fast an zu weinen und Fynn Kliemann freut sich über Britney Spears. Das hat er früher mit seinen Kolleginnen und Kollegen im Büro „gepumpt“. Und Miami Yacine, hat eine klare Botschaft an Cher: „I love you, Cher.“ Wenn es also mal Likes im Song-Tindern gibt, können die ganz schön emotional werden.

Wenn die Stars nach rechts wischen, gefällt ihnen der Song, wenn sie nach links wischen, ist er durchgefallen. Das ist das Prinzip. Und immer gibt es noch interessante Geschichten dazu.

