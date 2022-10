Im Song-Tindern erzählt uns Mø wie sie Nachts wach lag, auf Destiny’s Child im Radio gewartet hat und dann fast weinen musste.

MØ tindert mit uns und matcht extrem viele Lieder! Dabei kommen Erinnerungen hoch an ihre alten Punkband in Dänemark und die ersten Konzerte in Deutschland! Und: MØ erzählt uns, wie es ist, mit Diplo zu tanzen und mit den Spice Girls aufzuwachsen. Welche Lieder sie sonst so gematcht hat - checkt ihr oben im Video!

Wir spielen Songtindern mit ganz vielen Stars! Zum Beispiel mit Biffy Clyro

Was ist Song-Tindern?

Wenn die Stars nach rechts wischen, gefällt ihnen der Song, wenn sie nach links wischen, ist er durchgefallen. Das ist das Prinzip. Und immer gibt es noch eine interessante Geschichte dazu.

