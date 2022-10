Twenty One Pilots sind auf weltweiter Bandito-Tour unterwegs. Wir haben sie mit unserer gelben Lyrics-Box besucht und sie Worte aus ihrem Album "Trench" freikratzen lassen!

Wann wollten sie sich schon mal in ihrem "Jumpsuit" verstecken? Welcher "Anruf" war besonders wichtig? "Wissen" sie, was sie tun müssen, wenn der jeweils andere schlecht gelaunt ist? Klickt das Video, um zu erfahren, warum noch kein Interview vorher mit den Twenty One Pilots so beendet wurde.

Twenty One Pilots in Deutschland

Bei ihrer Tour sind Tyler und Josh auch in Deutschland unterwegs und spielen mit jeder Stadt das "Quiet-Game". Welche Stadt schafft es am längsten leise zu sein? So viel können wir sagen: Deutschland hat verloren und wir haben um 100 Euro mit dem Frontsänger Tyler gewettet, dass wir es länger als 3 Sekunden schaffen.

#TheQuietGame - Stuttgart, Germany

Hättet ihr gewusst, dass die @twentyonepilots eigentlich kaum Musik hören und nur zu speziellen Sounds einschlafen? Klickt den Link in der Bio für das ganze Interview! Wir haben unsere gelbe Box mitgebracht und mit @joshuadun und @tylerrjoseph über die häufigsten Worte auf ihrem Album gesprochen.

Was ist Scratched? 💿

Bei Scratched wird der Songtext zum Interview und die Stars bestimmen, welche Frage sie wann beantworten! Sie kratzen die Worte frei, die am meisten in ihren Songs vorkommen. Und zu jedem Wort gibt es eine Frage!