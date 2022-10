Youtube Rewind: 2017 im Schnelldurchlauf

Das ganze Jahr noch einmal erleben. Alle schönen, traurigen, emotionalen und aufregenden Geschichten hat Youtube auch für dieses Jahr wieder in einem Video zusammengefasst: Der Rewind 2017 ist raus.

Während wir manche Geschichten aus 2017 schon fast wieder vergessen, bekommen wir andere nicht mehr aus dem Ohr. Stichwort: Deeespacitooo! Und weil einfach alle Ed Sheeran in diesem Jahr abgefeiert haben, hat das Video auch gleich den Namen "Shape of 2017" bekommen.

Check das Video oben, um nochmal zu sehen, was auf Youtube, in der Bloggerszene und der Musikwelt in diesem Jahr wichtig war.

Reaktionen im Netz

Das Netz hat auch schon reagiert. So richtig gut kam das Video in diesem Jahr bei den Usern nämlich nicht an.

Wie der #YouTubeRewind irgendwie seit 2013 jedes mal mehr Dislikes bekommen hat und meiner Meinung nach einfach dieses gewisse etwas... , dieses einfache aber coole verloren hat ist irgendwie schade, wobei es doch eigentlich richtig cool sein könnte. :( https://t.co/q13HVxmLna

Der #YouTubeRewind ist ja mal übelste Sorte langweilig. War die letzten Jahre cooler

Ich muss sagen das mir dieses Jahr leider #YoutubeRewind nicht so nice fande, eher langweilig...

Ich fand den #YouTubeRewind dieses Jahr mega dumm bzw. hat mich 0 angesprochen. Liegt denke ich daran, dass dieses Jahr kaum etwas passiert ist.