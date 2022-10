Warum Wanda Fans von Ufo361 sind

Wanda steht für hartnäckige Ohrwürmer wie „Bologna“, „Bussi Baby“ oder „Ciao Baby!“ DASDING Moderatorin Walerija hat mit dem Sänger Marco Michael Wanda über die Worte gesprochen, die er am häufigsten singt: Der Sänger der Band kratzt die Lyrics-Box nach und nach frei und hat im Gegenzug auch eine Frage an die Moderatorin: „Bist du wahnsinnig?“ Denn aus den Worten, die Wanda besonders häufig auf ihrem Album „Ciao!“ verwenden werden Fragen: Was tut ihm weh, kann er aber trotzdem nicht lassen? Welche Bitte hat er an seine Fans und was muss in seiner Show passieren, dass er happy ist?