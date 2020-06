Er generiert Klicks und Streams in Millionenhöhe und spielt riesige Hallen. Kontra K zählt zu den erfolgreichsten Rappern des Landes. Aber woran liegt das eigentlich? Was macht den Berliner so erfolgreich? Unser Rapnews-Host Joshua ist der Frage nachgegangen.

Klar, man kann diese Frage auch mit einem einfachen „Er ist halt gut“ beantworten und sich wieder anderen Dingen widmen. Aber so einfach ist das nicht. Dafür gibt es viel zu viele gute Leute, die eben nicht so erfolgreich werden. Bei Kontra K kommen da meiner Einschätzung nach verschiedene Faktoren zusammen, die ihn zu dem Superstar machen, der er ist.

1️⃣ Kontra K verbreitet eine positive Message

Viele Rapperinnen und Rapper beschränken sich in ihren Texten auf das Berichten ihrer Lebensrealitäten. Dadurch bleiben je nach Verfasser die Themen und die Message eher düster und gerne auch mal sehr beklemmend. Das ist wichtig und eine der großen Stärken von Rap: Andere mit Lebensrealitäten zu konfrontieren, die sie nicht kennen und so ein Bewusstsein dafür zu schaffen.

So etwas gibt es bei Kontra K auch. Allerdings wird es bei ihm auch immer mit einem direkten und motivierenden Appell verbunden, es besser zu machen und hart dafür zu arbeiten, dass sich etwas ändert. Diese motivierende und positive Komponente ist wohl einer der Schlüssel zu Kontra Ks großem Erfolg. Die perfekte Musik für Sport oder wenn man einfach mal einen Tritt in den Arsch braucht.

Besser gut vorbereitet als böse überrascht 🐺 ! Allen eine stabile restliche Woche ! Und danke für den Rückenwind !!! Alles ECHT #dieletztenwölfe kontrak, Instagram , 13.11.2019, 16:56 Uhr

Allerdings sehe ich hier manchmal die Gefahr, dass das Ganze zu sehr in die übertriebene Alpha-Männchen-Schiene abrutscht. Ich finde, es ist auch okay, mal nicht 110 Prozent zu geben und jeden Morgen 300 Liegestütze zu machen.

2️⃣ Kontra K findet stets große Worte für große Themen

Ein weiteres Geheimnis hinter Kontra Ks Erfolg ist sein metaphorischer Sprachgebrauch. Kontra K wird in seinen Texten selten konkret. Wenn er zum Beispiel einen Song über seinen Sohn macht, ist der Text so geschrieben, dass jeder andere Vater den Song genauso auf sich und sein Kind übertragen kann.

Ich geh' in Flammen für dich auf, wenn es sein muss / Und bin die Mauer, die sich schützt vor dem negativen Einfluss. Kontra K - "Sohn" (2016)

Diese Art, Texte zu schreiben, bietet enorm viel Identifikationsfläche bei seinen Fans. Man kann die Songs immer auf sich und seine Lage übertragen. Es gibt den Leuten fast schon das Gefühl, dass sie die Worte selbst gefunden hätten, wenn sie ihre eigenen Erfahrungen darauf projizieren.

Eine Schattenseite davon ist aber, dass sich Kontra K den Vorwurf gefallen lassen muss, Phrasendrescherei zu betreiben und über Alles und Nichts zu rappen. Für seine Fans ist aber genau das eine seiner größten Stärken.

3️⃣ Kontra K ist ein Bad Boy, aber noch im Rahmen

Durch sein Äußeres, seine Affinität zu Kampfsport und seiner Historie, die zeigt, dass der Berliner einiges auf dem Kerbholz hat, hat Kontra K den Charme eines Bad Boys. Oberflächlich betrachtet, bedient er da das volle Programm. Volltätowiert, stählerne Muskeln und stets eine Horde böser Jungs im Rücken.

Zeitgleich ist Kontra K aber auch offenkundig ein großer Tierfreund, wirkt sehr sympathisch in Interviews und vermittelt – wie schon gesagt – eine positive Message in seinen Texten.

Dadurch ist er letzten Endes Bad Boy genug, um als interessant und nicht als aalglatter Langweiler zu gelten. Zeitgleich ist er aber auch nahbar und ‚lieb‘ genug, um niemanden abzuschrecken. Quasi die perfekte Kombination!

4️⃣ Kontra K gibt seinen Fans, was sie wollen

Während viele andere Rapperinnen und Rapper mit meckernden Fans zurechtkommen müssen, die ständig fordern, dass man doch bitte wieder „wie früher“ Musik machen soll, stellt er seine Fans zufrieden. Klar, auch bei ihm ist es nicht so, dass ein Song von 2011 exakt genauso klingt wie 2020, aber Kontra K macht auch keine großen Experimente oder harte Stilwechsel. Seine Fans wissen, was sie wollen und dass sie genau das auch bekommen.

Verdammt wie sehr vermisse ich das... #letztewoelfetour #loyal #vollmond #fckcorona kontrak, Instagram , 25.4.2020, 10:35 Uhr

Die Gegenseite könnte argumentieren, dass sich Kontra K dadurch zum Dienstleister wird und wenig Neues wagt. Das sehe ich in Teilen auch so, aber ich glaube auch, dass er das, was er macht, wirklich feiert und keine Wünsche unterdrückt, mal etwas anderes zu machen. Er ist auch nicht der einzige, der das so handhabt. Auch der immense Erfolg von Bushido basiert zu einem großen Teil darauf, dass seine Fans wissen, was sie bekommen und nicht mit Stilbrüchen oder großen Experimenten konfrontiert werden.

5️⃣ Kontra K liefert konstant ab

Alle Künstlerinnen und Künstler kennen es. Man hat gerade frisch ein neues Album releast und schon nach wenigen Tagen fragen die Fans schon wieder nach neuem Material. Kontra K wird das wahrscheinlich weniger hören als andere. Bei ihm weiß man: Das nächste Album ist nicht weit. Mit „Vollmond“ erscheint dieses Jahr sein neuntes Soloalbum innerhalb von zehn Jahren. Dazu kommen noch EPs und Mixtapes, etliche Featureparts oder einzelne Singles zwischendurch – bei ihm geht das Material nie aus.

All diese Faktoren zusammen ergeben einen Künstler, der als Gesamtpaket bei sehr vielen Leuten scheinbar einen Nerv trifft. Mich persönlich schrecken besonders der metaphorische Sprachgebrauch und das strikte Festhalten an einem Soundbild eher ab und langweilen mich ein wenig… Trotzdem kann ich seine Popularität und seinen großen Erfolg nachvollziehen. Besonders in einer Hinsicht muss ich ihm Recht geben: Erfolg ist kein Glück. Wer so konstant seit zehn Jahren am Start ist, hat vollsten Respekt verdient.