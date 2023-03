Kein Bock auf die durchgenudelten Weihnachtslieder beim Familienessen? Ihr prügelt euch um den nächsten Song beim Cliquentreffen? Keine Panik, wir haben da genau die richtigen XMAS-Playlists für jeden Anlass!

DASDING Weihnachtsplaylist - Für die Familienfeier

Sagen wir mal so: Wenn die ganze Familie jedes Jahr an Weihnachten aufeinandertrifft, ist die Herausforderung groß alles unter einen Hut zu kriegen - mal ganz abgesehen von der Musikauswahl. Die Oma trifft auf den Enkel, die Tante auf die Nichte und alle wollen total friedlich und harmonisch zusammen Weihnachten feiern.

Natürlich soll auch Musik laufen, denn das überbrückt diese unangenehme Stille, wenn die Großtante fragt, ob du denn jetzt mit deinen Anfang 20 endlich mal einen Freund oder Freundin gefunden hast.

Musikalisch gesehen hast du verschiedene Möglichkeiten: "Weihnachten mit Helene Fischer" auflegen und die Mutti glücklich machen, die gesammelten Weihnachtslieder von Elvis Presley für den Papa auflegen oder "nichts so wildes" für die Oma.

Genau für diese Situation gibt es die DASDING-XMAS-für-die-Familienfeier-Playlist! Die verschafft euch 50 Minuten Durchatmen und niemand muss die Verantwortung für den nächsten Song übernehmen.

Besinnliche Weihnachtsmukke von Künstlern, für die sich keiner schämen muss. Nicht zu lame, nicht zu wild und garantiert DASDING approved für die bucklige Verwandschaft!

DASDING Weihnachtsplaylist - für das Cliquentreffen

Weihnachtszeit ist Heimkommzeit und damit auch: Freundezeit! Zu Weihnachten pilgern alle nach Hause und treffen sich mit der alten Clique. Je weiter der Schulabschluss zurückliegt, desto weiter entfernen sich die Besties voneinander - je nach Studium oder Job.

Das Problem: Musikgeschmäcker sind manchmal genauso weit voneinander weg. Mal ist der Vorschlag vom Musiknerd zu anstrengend und Schlager der Party-Queen zu trashy.

Hier kommt die DASDING-XMAS-fürs-Cliquentreffen-Playlist ins Spiel!

Besinnliche Banger, wie Post Malones "Circles", eine Future-Bass Version von "Jingle Bells" oder ein paar Künstler, die alle anderen erst 2020 abfeiern - alles dabei.

DASDING-Weihnachtsplaylist-für Weihnachtshasser

Man kann es niemandem wirklich verübeln, wenn er oder sie mit Weihnachten nicht so wirklich viel anfangen kann. Geschenke-Kaufzwang, harmonisches Heucheln in der Verwandschaft, dekadente Fressorgien, die Unfähigkeit der christlichen Religionen, keine Familie mehr - hach, es gibt so viele Gründe.

Weihnachtshasser gibt es in den besten Familien. Und Fakt ist, man kann Weihnachten auch als Weihnachtshasser meistens nicht entkommen - außer vielleicht alleine auf der Couch mit einer Tasse lauwarmem Kinderpunsch. Man muss bei der Familienfeier zumindest körperlich anwesend sein.

Die Lösung: die DASDING-XMAS-für-Weihnachtshasser-Playlist! Vor dem Essen, nach dem Essen kannst du dich einfach mit Kopfhörern bewaffnet auf die Couch hauen und zusammen mit Blackbear "fuck you, and you and you hu hu hu hu" singen oder "I Am A God" von Kanye West pumpen, weil du halt einfach Gott bist. Oder aber du drehst Kummers "Alle Jahre wieder" voll auf, um dich von ätzenden Themen des Abends kurz für drei Minuten auszuklinken.