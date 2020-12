Yael kommt ursprünglich aus Rheinland-Pfalz, lebt jetzt in Berlin und wenn sie in die Vergangenheit reisen könnte, würde sie auf ein Prince Konzert gehen wollen.

Bis man in der Zukunft überhaupt mal wieder auf ein Konzert gehen kann, nutzt Yael die Gegenwart und veröffentlicht eine Single nach der anderen. Das macht sie so erfolgreich, dass ihr sogar THE ONE AND ONLY Uwe Baltner auf Instagram folgt (ihr wisst schon, der der in seinem Fiat 500 Songs mitsingt bzw. rappt und dafür schon Probs von Rihanna bekommen hat). Heißer Tipp für Uwe und alle anderen: unbedingt das heutige Türchen öffnen! Viel mehr Vibe als bei dieser Session, geht fast nicht!