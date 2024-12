Egal, ob Weihnachtself oder grumpy Grinch – der Dezember liefert wieder frischen Serien-Content, der genauso binge-worthy ist wie deine FYP! Rein in den Pyjama und ab auf die Couch!

Neue Serien auf Netflix

Squid Game - Staffel 2: Ab 26. Dezember

Das Warten hat endlich ein Ende! Nach mehr als drei Jahren kehrt Gi-hun aka 456 zurück! Doch er will Rache und versucht diesmal, die Wahrheit hinter den tödlichen Spielen ans Licht zu bringen. Alle Folgen findest du ab dem 26. Dezember auf Netflix.

Squid Game: Staffel 2 | Offizieller Trailer | Netflix

Black Doves: Ab 5. Dezember

Keira Knightley als Helen Webb: Zweck-Ehefrau und Spionin für die Black Doves. Als ihre geheime Affäre ermordet wird, tut sie sich mit einem Ex-Killer zusammen, um eine tödliche Verschwörung aufzudecken. Ab 5. Dezember gibt's alle Folgen auf Netflix.

Black Doves | Offizieller Trailer | Netflix

Neue Serien bei Disney+

What If...? - Staffel 3: Ab 22. Dezember

Ab dem 22. Dezember stellt Marvel wieder die Frage: Wie hätte das Marvel Cinematic Universe ausgesehen, wenn in ganz bestimmten Momenten etwas anders gelaufen wäre? In der Serie "What If...?" bekommen die Handlungen der bekannten Filme und Serien eine ganz neue Wendung. Wir wissen zum Beispiel schon, dass in einer Folge The Winter Soldier und Red Guardian zusammen unterwegs sind.

Marvel Animation's What if...? Staffel 3 I Offizieller Trailer I Disney+

Neu bei Amazon Prime Video

Secret Level: Ab 10. Dezember

Bock auf Gaming in Real Life? Secret Level erweckt deine Lieblingsspiele wie Mega Man, PAC-MAN und Armored Core zum Leben. Jede Episode widmet sich einem Game und verwandelt das Videospiel in einen spannenden Kurzfilm. Perfekt für alle Gaming Lovers. Ab 10. Dezember auf Amazon Prime!

Secret Level − Offizieller Trailer | Prime Video

Das ist neu in der ARD Mediathek

Passenger: Ab 6. Dezember

In der ruhigen englischen Stadt Chadder Vale geht ein unheilvoller Fluch um – aber niemand will so wirklich hinschauen. Bis sich Polizistin Wunmi Mosaku einmischt. Ihre Ermittlungen führen sie immer tiefer in gefährliche Machenschaften. Dunkle Geheimnisse, krasse Wendungen und ein übernatürlicher Twist, der alles aufmischt! Ab 6. Dezember in der ARD Mediathek.

Neu bei Paramount+

Dexter: Original Sin: Ab 13. Dezember

Serienmörder Dexter Morgan bekommt eine Prequel-Serie! Wir bekommen also die Vorgeschichte von "Dexter" geliefert. Die acht Staffeln von "Dexter" könnt ihr euch übrigens bei mehreren Streaming-Anbietern wie z.B. Netflix, RTL+ oder Prime Video geben.

Dexter: Original Sin (Teaser Trailer) | Paramount+ Deutschland

Bei "Dexter: Original Sin" soll es also um Dexters Weg während der 90er Jahre gehen: Er lebt als Student in Miami, arbeitet als Praktikant in der Forensik des Miami Metro Police Department und entwickelt sich zum Serienmörder, der Selbstjustiz übt. Er versucht seinen Drang nach Morden zu kontrollieren, wobei sein Vater Harry eine wichtige Rolle spielt. Hier entwickelt sich auch der Kodex der beiden, der vorsieht, dass Dexter nur bestimmte Menschen töten darf, ohne von den Strafverfolgungsbehörden für seine Taten belangt zu werden. Bekommt ihr ab dem 13. Dezember bei Paramount+.

Das ist neu in der ZDF Mediathek

Single Bells - 12 Dates till Christmas: Ab 4. Dezember

Dauersingles aufgepasst. Weihnachten ohne Partner? Das kennt auch Mina, die jedes Jahr aufs Neue damit konfrontiert wird. Ihre Situationship mit Jens hält sie geheim und als Ihre Mutter dann kurzerhand Blind Dates für sie organisiert wird alles ein bisschen kompliziert. Das alles ab 4. Dezember in der ZDF-Mediathek.

