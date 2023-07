Good Omens, The Rookie und noch mehr Witcher - Die Serien-Highlights im Juli

Ein gutes Omen für den Juli?

Good Omens geht endlich weiter, die neue Serie The Horror of Dolores Roach sieht vielversprechend aus und außerdem geht die letzte The Witcher-Staffel mit Henry Cavill in die zweite Runde. Hier checkst du die Serien-Highlights im Juli!

Neue Serien im Juli auf Netflix

The Witcher – Staffel 3 Teil 2 – 27. Juli

Blut! "F*ck"s! Und Magie! Gerald, der alte Witcher ist auch diesen Monat wieder am Monster metzeln! Die leider letzte Staffel mit Ex-Superman Henry Cavill geht zu Ende. Wollen wir hoffen, dass es sich lohnt und Fans nicht so enttäuscht werden wie Henry Cavill. Anscheinend soll er ja gefeuert worden sein, weil er sich zu oft beschwert hätte, die Serie sei nicht nahe genug an den Büchern. Aber wenn Teil zwei so gut wird wie Teil eins der Staffel, haben wir da keine Bedenken. The Witcher kannst du dir ab 27. Juli auf Netflix anschauen.

Too Hot to Handle – Staffel 5 – 14. Juli

Hier könnte jetzt so ein generischer Satz stehen, wie: "Es wird wieder heiß!" oder "Achtung! Verbrennungsgefahr", aber so uncool sind wir nicht...

FEUER UND FLAMME! - sind wieder die hottesten Menschen, die Netflix finden konnte füreinander. In der mittlerweile fünften Staffel des Reality-Formats geht es wieder um hotte Frauen und muskulöse Dudes, die sich gegenseitig echt heiß finden. Wie in den ersten Staffeln dürft ihr wieder wunderschönen Menschen dabei zuschauen, wie hot sie sind. Heiß wird's ab dem 14. Juli auf Netflix.

The Rookie - Staffel 4 - 1. Juli

Der älteste Quereinsteiger des LAPD (Los Angeles Police Department) geht in die vierte Runde! Ja, die fünfte Staffel steht schon bei WOW in den Startlöchern, aber dazu und zu der Spin Off Serie "The Rookie: Feds" kommen wir später. Geduld, Geduld...

Wer die Polizeiserie rund um den brillanten Nathan Fillion nachholen muss, kann das bis zur vierten Staffel jetzt auf Netflix tun. Also jetzt. Die kommt direkt am ersten Tag im Juli raus. So kann ein Monat doch mal anfangen!

Serien im Juli auf Amazon Prime Video

Good Omes - Staffel 2 - 28. Juli

Mein Gott! (haha Wortwitz, weil geht ja um Engel und Dämonen - Gott, bin ich witzig...ha! Schon wieder!) Es hat wirklich lange gedauert, bis Good Omens eine zweite Staffel bekommen hat. Mehr als vier Jahre haben Fans von David Tennant und Michael Sheen auf die Rückkehr des Dämon/Engel-Duos gewartet! Diesmal müssen sie einen nackten Jon Hamm - äh - Erzengel vor Himmel und Hölle verstecken. Bei den drei Hausnummern in einer Serie kann das ja nur gut werden! Gönn dir ab dem 28. Juli auf Amazon Prime Video!

Der Sommer, als ich schön wurde - Staffel 2 – 14. Juli

Also auf diesen Sommer wartet der Autor dieses Textes ja immer noch, aber das mal nur so nebenbei.

In der zweiten Staffel der Amazon-Serie geht es wieder um Herzschmerz, Freundschaft und das Erwachsenwerden. Alles, was eine Coming-of-Age-Story braucht. Dazu noch die tolle Lola Tung, einen Stock-Photo-Sommer-Filter drüber klatschen, bunte Farben noch bunter machen und nur hübsche Menschen casten. Gibt's ab dem 14. Juli auf Amazon Prime Video.

Ach, wenn das Erwachsenwerden doch auch in echt so schön wäre...

The Horror of Dolores Roach – 7. Juli

Unser Juli-Geheimtipp!

Die Horror-Serie basiert auf dem gleichnamigen Podcast, in dem aus einer Masseurin eine Serienkillerin wird. Das ist kein Spoiler, guckt euch den Trailer an. Apropos Trailer, der sieht auch echt gut aus! Wir sind definitiv gespannt auf den 7. Juli und schalten Amazon Prime Video ein! Und schauen, wie sich Justina Machado als Hauptdarstellerin schlägt.

Im Juli gibt's diese Serien auf Disney+

Bleach: Thousand Year Blood War – Staffel 2 – 8. Juli

Guckt doch einfach mal einen Anime! Und warum dann nicht einen der besten Animes aller Zeiten? Bleach ist nicht nur super populär, sondern auch schon eine ganze Weile auf Disney+ verfügbar, aber am 8. Juli beginnt endlich der zweite Teil des Thousand Year Blood Wars!

Wer Bock auf wunderschön animierte Figuren hat, die sich mit den wildesten Fähigkeiten gegenseitig den Hintern versohlen, sollte sich diesen Banger nicht entgehen lassen.

(Ach und wie geil ist die Mucke in dem Trailer bitte?!)

Marvel's Moon Girl and Devil Dinosaur – 12. Juli

Kommen wir von Blut und Krieg zu einer Serie, die ihr vermutlich auch mit eurer kleinen Schwester schauen könnt. Niemand anderes als Morpheus (Laurence Fishburne) himself hat dafür gesorgt, dass es Moon Girl und Devil Dinosaur auf die Fernseh-Bildschirme schaffen. Er selbst spricht den "Backstory-Man" in der Serie.

Es geht um eine hyperintelligente 13-Jährige, mit einem T-Rex als Haustier. Muss man noch mehr sagen?

Mit kurzen Folgen und der knallbunten Optik scheint die Serie perfekt für zwischendurch zu sein. Schöner animiert als die letzten Blockbuster, die Marvel so rausgehauen hat ist sie allemal! 12. Juli - Disney+ - einschalten!

Futurama – Staffel 8 – 24. Juli

Wait, what?! - Futurama ist zurück?!

Ja, stimmt! Die originalen Köpfe hinter den Simpsons und Futurama sind wieder am Start! Wir konnten es auch erst glauben, als sie im Trailer Witze über Stäbchen in der Nase gemacht haben...

Ob die Simpsons-Creator es immer noch drauf haben, sehen wir wohl erst Ende des Monats am 24. Juli auf Disney+.

Im Juli auf WOW gibt's auch tolle Serien

The Rookie - Staffel 5 – 5. Juli

Wenn ihr die ersten Staffeln auf Netflix geschaut habt (oder auf WOW), dann könnt ihr hier direkt weitermachen. In der neuen Staffel trifft John Nolan (Nathan Fillion) wieder auf die Serienkillerin Rosalinde, die ihm schon wieder das Leben schwer machen will. Es gibt wieder Drama, Action und Comedy, ab dem 5. Juli auf WOW.

The Rookie: Feds – 5. Juli

Und wenn ihr nach fünf Staffeln immer noch nicht genug von The Rookie habt, dann könnt ihr euch am 5. Juli direkt noch die Spin-Off-Serie "The Rookie: Feds" gönnen. Wie schon im Original geht es auch hier um einen älteren Neuling, diesmal aber beim FBI!

Simone Clarke (Niecy Nash), die auch schon in der Original-Serie aufgetaucht ist, startet mit 47 Jahren als neue Rekrutin an der FBI-Akademie. Sie ist zwar immer noch die Jüngste im neuen Team, muss sich aber trotzdem damit rumschlagen, wie sie ihr Privatleben, ihre Kinder und den neuen Job unter einen Hut bekommt. Gönnung ab dem 5. Juli auf WOW.

Barry – Staffel 4 – 25. Juli

Die Serie mit dem Marine, der zum Auftragskiller wurde und dadurch seine Liebe zum Schauspiel entdeckt hat, geht in die finale Runde. Barry wird seit Jahren mit Preisen beworfen! Die Show wurde zum Beispiel insgesamt 44 Mal für den Emmy nominiert und hat davon neun gewonnen. Bill Hader allein hat zwei Emmys als bester Schauspieler gewonnen und wurde vier mal von der Directors Guild of America für "Beste Regie" ausgezeichnet.

Mal schauen, ob die Serie ein zufriedenstellendes Ende bekommt. Aber mit so vielen Preisen im Nacken und Comedy-Gott Bill Hader an der Spitze machen wir uns da wenig Sorgen. Die vierte Staffel wird safe wieder ein Banger! Ab dem 25. Juli bei WOW.

Und Apple TV Plus hat auch eine Serie für euch

Foundation – Staffel 2 – 14. Juli

Und zum Schluss gibt es noch eine zweite Staffel für die beste Sci-Fi-Serie, die keiner kennt. Sieht aus wie Dune und klingt nach...Star Wars?! In Foundation wird die Galaxie von einem Imperium unterdrückt, doch tapfere Rebellen rund um Dr. Hari Sheldon (Jared Harris) stellen sich dem Bösen. Joa stimmt, das haben wir schon mal irgendwo gehört...

ABER! Foundation war tatsächlich zuerst da! Die Serie basiert nämlich auf einer Buchreihe von Isaac Asimov aus dem Jahr 1951. Wem der Name jetzt bekannt vorkommt: Isaac Asimov ist der Typ, der die drei "Roboter-Gesetzte" geschrieben hat. "Roboter dürfen keine Menschen verletzen, Roboter müssen den Befehlen des Menschen gehorchen, Roboter müssen sich selbst schützen" - hast du safe schon mal irgendwo gehört. Egal! Zurück zu Foundation!

Auch wenn der Plot erstmal nicht sonderlich originell klingt, lässt der Trailer unsere Augen ein bisschen funkeln. Wie unfassbar gut sieht denn diese Serie aus?! Also effekt- und kameratechnisch steht die Serie den Sci-Fi-Kolossen wie Dune, Star Trek oder Star Wars in nichts nach. Wir schalten auf jeden Fall am 14. Juli Apple TV Plus ein.

