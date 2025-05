Nach Herzinfarkt und zum Geburtstag seiner Tochter gönnt ein Mann fremden Leuten Eis auf seinen Nacken.

Was für ne Aktion in Pforzheim! Ein älterer Herr kam in eine Eisdiele, haut einfach mal 180 Euro auf den Tresen und sagt: "Gebt allen Eis auf mich!" Innerhalb von drei Stunden wurden über 100 Kugeln Eis verschenkt - komplett gratis! Sein Grund? 👉 Er hat einen Herzinfarkt überstanden ❤️‍🩹 und wollte das Leben feiern - und den Geburtstag seiner Tochter gleich mit.

Pforzheim: 100 Kugeln Eis for free 🎁

Der Eisdielen-Besitzer meinte nur: "So was hab ich noch nie erlebt." Die Aktion sorgte für Überraschung, gute Laune und viele glückliche Gesichter. Der Mann blieb bei der Eis-Aktion unbekannt.