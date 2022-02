13-jähriges Mädchen vermisst - kannst du helfen?

Die Polizei sucht die 13-jährige Angelika. Seit Montag fehlt von ihr jede Spur. Zuletzt wurde sie in Frankenthal gesehen.

Nach Angaben der Polizei wurde Angelika an diesem Montag, 7. Februar, gegen 18 Uhr in Frankenthal das letzte Mal gesehen, als sie mit dem Bus nach Hause fahren wollte. Die 13-Jährige wohnt in Ludwigshafen.

Diese Infos hat die Polizei zur Vermissten veröffentlicht:



ca. 1,61 m groß

ca. 46 kg schwer

schulterlanges dunkles Haar

bekleidet mit schwarzer Jacke, schwarzer Mütze, blauer Jeanshose und T-Shirt (Farbe nicht bekannt)

Die Polizei hat ein Foto von Angelika veröffentlicht. Solange die Suche noch läuft, kannst du es auf der Homepage der Polizei Rheinland-Pfalz anschauen.

So kannst du helfen

Wenn das vermisste Mädchen seit Montag gesehen hast oder Hinweise hast, wo sie sein könnte, dann melde dich bei der Polizei: Tel.: 0621 963-2122, E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

15- bis 18-Jährige randalieren und sorgen für Stromausfall