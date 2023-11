Nach mysteriöser Notiz: Zwei 14-jährige Mädchen wieder da

In Berlin hingen seit Sonntag Flyer mit der Überschrift: "Notfall! Vermisste Kinder!" Jetzt sind beide wieder zurück.

Die 14-jährigen Mädchen aus Berlin-Lichterfelde wurden seit Sonntag vermisst. Am Donnerstag sind sie offenbar wieder nach Hause gekommen. Das sagte wohl einer der Väter zur "Bild". Wo sich die Mädchen aufgehalten haben und warum sie weg waren, ist unklar.

Was ist passiert? Zettel gefunden - Mädchen verschwunden

Der Vater von einem der Mädchen hat mit der "Bild" gesprochen. Demnach waren er und seine Frau eine Woche nicht in Berlin - währenddessen war ihre Tochter daheim. Am Samstag sahen sie um 16 Uhr über ihre Überwachungskamera, dass mehrere Menschen an ihrer Wohnung waren. Die Eltern riefen an und haben die vermeintliche Party verboten - nach einer Stunde war es vorbei. Die Eltern gaben ihrer Tochter Hausarrest und Handyverbot.

Am Sonntag waren die Mädchen nicht mehr daheim. Mit sich nahmen sie 2.500 Euro aus dem Haushalt. Die Eltern fanden nur noch einen Zettel:

Hallo Mama & Papa, bitte macht euch keine Sorgen um uns. Wir kommen spätestens in 1 Woche wieder. Wir erklären alles, wenn wir wieder da sind.

Die Eltern meinen, es könnte sein, dass sich die Mädchen aus Angst vor den Konsequenzen versteckt haben.

Das hat eine der Mütter auf Instagram gepostet: