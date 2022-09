15-Jährige ist beste Sportgymnastin der Welt

Darja Varfolomeev gewinnt die Goldmedaille im Wettbewerb mit den Keulen.

Bei den Weltmeisterschaften im bulgarischen Sofia gewann die 15-Jährige das Finale. Am Tag zuvor konnte sie bereits Silber mit dem Ball und Bronze mit dem Reifen feiern.

Varfolomeev ist mit 12 Jahren aus Sibirien nach Deutschland gezogen. Jetzt wohnt sie in Schmiden bei Stuttgart und trainiert dort jeden Tag außer sonntags. Am Samstag und in den Ferien dafür sogar zweimal am Tag. Das harte Training hat sich also für die 15-jährige Weltmeisterin gelohnt.

Hier siehst du die Show zur Goldmedaille:

