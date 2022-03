Mit 15 bei den Paralympics: Sie startet im Langlauf

Linn Kazmaier aus Baden-Württemberg ist Deutschlands jüngste Paralympics-Sportlerin. Sie startet gleich fünf Mal.

Die Paralympics - also die Olympische Spiele für Menschen mit körperlicher Behinderung - haben begonnen. Mit in Peking dabei ist auch die 15-jährige Linn Kazmaier aus Oberlenningen. Die Sportlerin startet in fünf Wettbewerben: dreimal im Skilanglauf, zweimal im Biathlon. Beim Biathlon wird Skilanglauf und Schießen kombiniert.

Seit vergangenem Herbst geht die Schülerin auf ein Sportinternat in Freiburg. Linn Kazmaier hat eine Sehbehinderung und sieht alles sehr verschwommene und verwackelt. Beim Schießen hört sie per Kopfhörer, ob sie richtig zielt, erklärt die 15-Jährige der Deutsche Welle. Der Ton wird höher, je besser sie an der Zielscheibe dran ist. Beim Langlauf hat Linn Kazmaier einen Begleiter.

Weitere Sportler aus BW dabei

Außerdem bei den Paralympics mit dabei: der Snowboarder Matthias Keller für die BSG Offenburg und Andrea Rothfuß aus Loßburg (Kreis Freudenstadt). Sie hat als Alpin-Skiläuferin bei vier Winter-Paralympics schon 15 Medaillen gewonnen.

Paralympics: Russland und Belarus sind raus!