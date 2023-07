15-Jähriger prügelt Lokführer krankenhausreif

Nach dem Angriff in Sachsen wurde der 15-Jährige festgenommen. Dem 50-jährigen Lokführer geht's mittlerweile besser.

Aber was ist genau passiert? Der 15-Jährige wird verdächtigt, einen Lokführer an einer Haltestelle im Gesicht und an der Schulter verletzt zu haben. Das teilte die Bundespolizei mit. Der Bahnmitarbeiter wollte anscheinend einen Streit zwischen zwei Typen schlichten. Dann soll er selbst Schläge abbekommen haben. Der 50-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht werden. Laut der Polizei erlitt er einen Schock sowie einen Nasen- und Schlüsselbeinbruch.

Ermittlungen wegen Hate-Kommentaren

Von der Prügelei soll es ein brutales Video geben, das im Internet die Runde macht. Wir haben es gesehen und uns entschieden, es hier lieber nicht zu verlinken. Weil es darunter einige heftige Hate-Kommentare gegen den 15-Jährigen geben soll, ermittelt die Polizei Chemnitz gegen die Verfasser.