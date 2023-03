Hochzeit im Knast: Das hat 18 Karat seiner Maya geschenkt!

Der Rapper und seine Freundin Maya haben geheiratet. Wie das abgelaufen ist und was sein Geschenk war, erfährst du hier.

In ihrer Insta-Story zeigte Maya, was sie von ihrem Mann zur Hochzeit am 22. März bekommen hat. Der Rapper hat für sie etwas aus Holz gebastelt:

Screenshot Instagram/@18karat_and_mrskarat

Mr & Mrs Karat: So sah die Hochzeit im Gefängnis aus

Die beiden haben ihre Hochzeit im Gefängnis gefeiert. Der "BILD"-Zeitung erzählte Maya, wie alles abgelaufen ist:

Es war wie im Standesamt! Der Sozialarbeiter hatte Blumen und Kuchen besorgt, Getränke und Kaffee standen bereit. Sekt gab es natürlich nicht. Ivo hatte einen geilen, schwarz-goldenen Anzug an, den ich besorgt hatte.

Außerdem sollen die Mütter der beiden bei der Hochzeit dabei gewesen sein. Und: Die JVA-Beamten haben den Angaben nach die Hochzeitsfotos von dem Paar gemacht. Eine Hochzeitsnacht gab es aber nicht. Maya musste das Gefängnis nach der Trauung wieder alleine verlassen.

Maya hat Fotos von ihrem Hochzeitskleid gepostet:

Deshalb ist 18 Karat im Knast

18 Karat, der mit richtigem Namen Ivo heißt, sitzt im Knast, weil er Drogen aus Amsterdam geschmuggelt hat. Im Dezember wurde er zu sechs Jahren und drei Monate Gefängnis verurteilt.

