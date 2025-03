80 erlaubt - Mann rast mit 186 km/h durch Baustelle!

Es passierte auf der A63. Bei der Polizeikontrolle gab sich der 25-Jährige unbeeindruckt. DAS droht ihm jetzt!

Der Fahrer war der Polizei am späten Donnerstagabend bereits mehrfach aufgefallen. Die Beamten führten mit einem ProVida-Fahrzeug Geschwindigkeitsmessungen auf der A63 durch. Dabei wurde der 25-Jährige einmal mit 30 km/h zu viel erwischt, anschließend sogar mehrfach mit 40 km/h zu viel. Auf Höhe der Anschlussstelle Freimersheim dann der Hammer: 186 km/h in der 80er-Zone - 106 km/h zu viel!

25-Jähriger rast durch Baustelle auf A63 Dauer 0:30 min 25-Jähriger rast durch Baustelle auf A63

106 km/h zu schnell auf A63 - DAS droht dem Fahrer!

Zum Glück war nicht viel Verkehr, und es kam nicht zu einem Unfall. In der anschließenden Verkehrskontrolle zweifelte der Fahrer die Messergebnisse der Beamten an. Er war sich sicher, dass sein Auto überhaupt nicht in der Lage wäre, so schnell zu fahren. Laut Polizeiangaben droht dem 25-Jährigen eine fette Strafe: