Bestätigt: am 20. März ist SCHLUSS mit vielen Regeln

Jetzt ist es safe: Ab dem 20. März sollen alle "tiefgreifenderen Schutzmaßnahmen" entfallen.

Die Politik ist sich einig: Die meisten Corona-Beschränkungen sollen ab dem 20. März wegfallen. Darauf haben sich die Chefs der Bundesländer und Bundeskanzler Olaf Scholz geeinigt. Maßnahmen wie die Maskenpflicht in Innenräumen, Bussen und Bahnen können aber bestehen bleiben.

Der Lockerungsplan sieht drei Stufen vor. Als erstes sollen Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene und die 2G-Regeln im Handel wegfallen. Wenn du in Baden-Württemberg lebst, gilt das bereits für dich. In Rheinland-Pfalz soll die 2G-Regel an diesem Freitag wegfallen.

Was ab 4. März gelten soll

Im zweiten Schritt soll ab 4. März wieder 3G in Restaurants und Hotels überall in Deutschland gelten. Clubs und Diskotheken können ab dann wieder öffnen - Bedingung ist aber 2G-plus, also geimpft oder genesen, jeweils mit zusätzlichem Test. Wer dreimal geimpft ist, soll keinen Test brauchen. Auch die Limits für Besucher und Zuschauer bei Großveranstaltungen sollen im Außenbereich auf bis zu 25.000 angehoben werden. In Innenräumen können dann bis zu 6.000 Personen sein.

Ab 20. März fällt fast alles weg, bis auf...

Wenn es die Lage in den Kliniken zulässt, sollen in einer dritten Stufe ab 20. März alle schwerwiegenden Corona-Beschränkungen wegfallen - zum Beispiel auch die Homeoffice-Pflicht. Was allerdings länger möglich bleiben soll, sind die Maskenpflicht und bestimmte Testpflichten.

Wir können zuversichtlicher nach vorne schauen, als wir das in den letzten Wochen konnten.

