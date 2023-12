2023: Über eine Million Asylanträge in Europa

Im Oktober soll es den höchsten Monatswert seit sieben Jahren gegeben haben.

Laut der Asylagentur der Europäischen Union (EUAA) ist die Zahl der Asylbewerber in Europa und in Deutschland dieses Jahr stark hochgegangen. Insgesamt sollen "deutlich über [eine] Million" Asylanträge in der EU eingegangen sein. Die Zahlen waren zuletzt 2015 und 2016 so hoch. In den Jahren gab es laut dem Rat der Europäischen Union jeweils 1.322.135 und 1.248.325 Asylanträge.

Mehr Asylanträge: Woran liegt das?

Die EUAA-Direktorin Nina Gregori geht davon aus, dass immer mehr Menschen Schutz in der EU suchen werden. Grund dafür sei vor allem die politisch instabile Lage einiger Länder:

Die Welt um uns herum wird immer instabiler. Das Schutzbedürfnis der Flüchtlinge wird daher auch 2024 und darüber hinaus nicht abnehmen, sondern zum Teil sogar zunehmen.

Aber nicht nur die politische Lage ist Grund zur Flucht. Viele Menschen flüchten auch wegen anderen Faktoren aus ihrem Land, wie zum Beispiel dem Klimawandel.

Asylbewerber in Europa: Die Zahlen der letzten Jahre

Laut dem Rat der EU gab es in der EU...

962.160 Asylanträge im Jahr 2022,

632.405 Asylanträge im Jahr 2021

und 472.395 Asylanträge im Jahr 2020.

Das Satire-Format "Browser Ballett" hat sich in einem Sketch kritisch mit der Ungleichbehandlung von Geflüchteten in Deutschland auseinandergesetzt. Das Video dazu kannst du dir hier anschauen:

