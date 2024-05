Der Sommer 2023 war wohl nicht nur der heißeste seit Beginn der Aufzeichnung - davon gehen Geografen aus.

So soll er der wärmste Sommer "seit dem Jahr 1 nach Christus in weiten Teilen der Nordhalbkugel" gewesen sein. Das steht in einer Studie von Geografen der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) und der University of Cambridge.

Heißester Sommer seit Jahr 1 - wie kommt's?

Wie die Geografen das wissen können? Sie haben die Temperaturen des letzten Sommers mit denen der vorindustriellen Zeit von 1850 bis 1900 verglichen. Noch ein Vergleich wurde mit einem Archiv von Klimadaten gemacht - in diesem sind die Daten mithilfe von Baumringen rekonstruiert worden. So stellten sie fest, dass es letztes Jahr um 2,2 Grad wärmer gewesen ist als im Jahr 1.

