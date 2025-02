Zielscheibe Politiker: Massive Zunahme bei Angriffen

Im Jahr 2024 waren es rund 900 Straftaten mehr als im Vorjahr. Zwei Bundesländer stechen dabei deutlich heraus.

Insgesamt wurden 4.923 Delikte aufgenommen. Das berichtet das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" und bezieht sich auf das Bundesinnenministerium. Dabei ist die veröffentliche Zahl an Straftaten noch nicht endgültig - sie ist nur vorläufig - kann also noch nach oben korrigiert werden. Besonders viele Fälle wurden in Bayern (747) und in Baden-Württemberg (633) registriert.

2024: Fast 100 Gewalttaten gegen Politiker

Auch die Zahl an physischen Übergriffen gegen Mandatsträger hat zugenommen, allerdings nicht so krass wie die Anzahl an Straftaten insgesamt. Im Jahr 2023 waren es noch 94 Gewalttaten, 2024 wurde mit insgesamt 99 fast die Hunderter-Marke geknackt.