22-Jähriger wirft Steine auf Marktbesucher

Davor lief er auf dem Krämermarkt in Bietigheim-Bissingen (Stuttgart) mit einer Schere in der Hand herum.

Mit den Steinen verletzte er am Sonntagabend mindestens einen Menschen, eine weitere Person bekam eine Faust ab. Das teilte die Polizei mit. Sie vermutet, dass sich der junge Mann in einem "psychischen Ausnahmezustand" befand und auf Drogen war. Nachdem der Mann floh, erwischten ihn die Beamten in einem Hinterhof und nahmen ihn fest. Dabei verletzte er einen Polizisten leicht.

Polizei ermittelt gegen ihn

Als die Beamten ihn später in eine psychiatrische Klinik brachten, bedrohte und bespuckte er einen Krankenpfleger. Die Polizei ermittelt jetzt gegen ihn unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung. Wenn du irgendwas davon mitbekommen hast, kannst du dich unter folgender Nummer bei der Polizei Bietigheim-Bissingen melden: 07142/5040.

