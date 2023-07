Besonders trifft es Alleinerziehende. Aber auch Familien mit Kindern allgemein und Rentner sind stark betroffen.

Rund 22 Prozent der Menschen in Deutschland konnten sich letztes Jahr nicht eine Woche Urlaub leisten. Bei Alleinerziehenden sind es sogar fast doppelt so viele. Das zeigt eine Statistik der EU, die auf Antrag der Linksfraktion dem Bundestag berichtet wurde. Am ehesten konnten sich erwachsene Paare einen Urlaub leisten, die keine Kinder haben, um die sie sich kümmern müssen.

Jede und jeder sollte die Möglichkeit haben, mindestens eine Woche im Jahr in den Urlaub fahren zu können.

Armut hat weltweit zugenommen. Mehr darüber erfährst du hier: