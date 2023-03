Ein 23-Jähriger ist im Kreis Ludwigsburg von einem Güterzug erfasst worden. Er hat glücklicherweise überlebt.

Der junge Mann saß an einer Bahnsteigkante in Vaihingen an der Enz und ließ seine Beine über die Gleise hängen. Laut Polizei trug er Kopfhörer und bemerkte den einfahrenden Güterzug daher offenbar nicht. Der 23-Jährige wurde vom Zug trotz Notbremsung an den Beinen erfasst und verletzt. Er hatte allerdings Glück und schwebt laut Bundespolizei nicht in Lebensgefahr.

Polizei warnt

Die Polizei sagt, dass der Sicherheitsabstand an den Gleisen immer eingehalten werden sollte. Dieser wird durch eine weiße Linie am Bahnsteig gekennzeichnet. Wer sie übertritt, begibt sich in große Gefahr. Denn: Züge kommen selbst bei einer Notbremsung erst nach mehreren hundert Metern zum Stehen.

Dem jungen Mann drohen jetzt Konsequenzen: Die Polizei ermittelt, weil er mit seinem riskanten Verhalten gefährlich in den Bahnverkehr eingegriffen haben soll.