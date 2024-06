Der junge Mann soll nach der mutmaßlichen Tat die Polizei angerufen haben. Er ließ sich widerstandlos festnehmen.

Das Opfer war ein 85-jähriger Familienangehöriger. In welcher Beziehung sie genau zueinander standen, ist nicht bekannt. Was der Grund für die Tat war, konnte die Polizei noch nicht herausfinden.

Der 25-Jährige soll den älteren Mann am Dienstagvormittag in seinem Wohnhaus bei Waldburg (Landkreis Ravensburg) erschossen haben. Am Mittwoch soll er einem Haftrichter vorgeführt werden.