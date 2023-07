Fast 300 Kinder und Jugendliche im Mittelmeer gestorben

289 junge Menschen sind laut Unicef in der ersten Jahreshälfte im Mittelmeer gestorben. Die wahre Zahl ist wohl größer.

In der ersten Hälfte von 2023 sind fast doppelt so viele Unter-18-Jährige gestorben wie in der ersten Hälfte 2022. Das UN-Kinderhilfswerk Unicef glaubt, dass es eigentlich mehr Tote sind, denn viele Boote sinken ohne Überlebende. Diese Boote können daher nie registriert werden.

11.600 Minderjährige sind nach Europa geflohen

In den ersten sechs Monaten sind rund 11.600 Kinder und Jugendliche über das Mittelmeer geflohen. Viele von ihnen waren ohne ihre Eltern auf der Flucht. Die zuständige Mitarbeiterin bei Unicef kritisiert, dass zu wenig für die Rettung von Migranten gemacht werde.

Hunderte Mädchen und Jungen sterben während dieser Untätigkeit.

Mehr News zur Seenot von Geflüchteten im Mittelmeer: