Bald in ganz RLP? 365-Euro-Ticket gestartet!

In Mainz gibt es seit heute ein 365-Euro-Ticket. Schülerinnen und Schüler und Azubis können damit ein Jahr lang fahren.

Es ist das erste Angebot dieser Art in Rheinland-Pfalz. Die Landesregierung will so ein Ticket im ganzen Bundesland einführen. Das muss allerdings erst noch genauer von Politik und Verkehrsverbünden gecheckt werden. Obs was wird erfahren wir vielleicht noch in diesem Jahr.

Warum gilt das Ticket nicht für alle?

Für den Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling sei auch ein 365-Euro-Ticket für alle eine Idee. Dafür muss aber vor allem geklärt werden, wie das bezahlt werden soll.

Hätte es dieses Ticket ohne das 9-Euro-Ticket gegeben? Es lief auf jeden so gut, dass immer mehr wieder Bus und Bahn nutzen wollen: