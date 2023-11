3. Staffel "7 vs. wild" - Deshalb sind die Fans enttäuscht

Die neue Staffel läuft erst im Pay-TV. Deshalb finden die Fans die Behind-the-Scenes-Videos auf YouTube etwas lame.

Die Folgen der 3. Staffel "7 vs. Wild" sind exklusiv beim Amazon-Anbieter Freevee zu sehen. Erst einen Monat später sind sie auf YouTube. Reactions von Streamern zu den Folgen gibt es deshalb auch kaum. Richtig cool finden die Fans das nicht.

Behind-the-Scenes-Videos zu den ersten beiden Staffeln waren mega erfolgreich. Aber auch das läuft nicht so rund, denn die Videos sollen natürlich nicht die Folgen spoilern. Sie drehen sich deshalb nur um allgemeine Themen wie die Auswahl der Location oder die Teams, die für die Staffel abgesagt haben. Das nervt viele, denn den richtigen Fans sind die Dinge alle schon bekannt.

In den YouTube-Kommentaren gibt es viel Kritik für die Behind-the-Scenes-Videos:

"BTS Folgen sind einfach 70% Recaps die man schon 100x gesehen hat, 20% Interviews und 10% neue Szenen."

"Dieses Jahr leidet bts eindeutig darunter, dass sie damit nix spoilern wollen, solange die Hauptserie noch nicht auf youtube ist."

"Ich muss leider sagen das ich als 7vW Fan vom bisherigen BTS Style, mir echt total verarscht vorkomme. So nach dem Motto, die Community ist heiss drauf das es endlich losgeht da können wir denen erstmal auch altes Archivmaterial vorsetzen."

So reagieren die Produzenten von "7 vs. Wild"

Die Produzenten der Serie sind sich des Problems bewusst und reagieren auf die Kritik: "Das BTS folgt der Youtube-Chronologie. Das wird oft vergessen. Wir hören eure Kritik. Manchmal muss man aber einfach abwarten." Die Fans müssen also geduldig sein. "7 vs. Wild" startet erst am 29. November auf YouTube.

Bis dahin bleibt nur das neueste Behind-the-Scenes-Video:

